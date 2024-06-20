Появилась информация о ближайших планах «Спартака» по своим нападающим.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что перед стартом нового сезона в расположение «Спартака» из аренды вернётся нападающий Павел Мелёшин. Сообщается, что форвардам Шамару Николсону и Кейта Бальде «красно-белые» подыскивают новые клубы. Вероятно, оба игрока снова уйдут в аренду, как и Максим Лайкин, Николай Толстопятов, Виталий Шитов и Константин Шильцов.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 20 июля.