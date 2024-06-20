Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что столичный клуб видит в Кордобе замену Александру Соболеву, который может уйти в «Зенит».

По информации Metaratings, «Спартак» провел неофициальную беседу с агентами колумбийца. Сообщается, что сторона 31-летнего Кордобы запросила у «красно-белых» зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро в год, однако приоритетом для игрока все равно является переезд в Европу.

В прошедшем сезоне Кордоба принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, забил 18 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.