Титов: В упущенном чемпионстве «Динамо» может только себя винить

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов высказался об упущенном чемпионстве московского «Динамо».

Специалист заявил, что «Динамо» может винить только себя, ведь «Зенит» сделал им большое количество подарков.

«И перед последним туром даже не о победе шла речь, только одна ничья — и вы чемпионы, ребят. Это прямо уникальная ситуация, которая, возможно, еще долго не повторится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в 30-м туре чемпионата России «Динамо» нужно было набрать одно очко в гостевом матче с «Краснодаром», но подопечные Марцела Лички проиграли.

Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».