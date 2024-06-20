Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: В упущенном чемпионстве «Динамо» может только себя винить

20 Июня 2024 • 19:18 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов высказался об упущенном чемпионстве московского «Динамо».

Специалист заявил, что «Динамо» может винить только себя, ведь «Зенит» сделал им большое количество подарков.

«И перед последним туром даже не о победе шла речь, только одна ничья — и вы чемпионы, ребят. Это прямо уникальная ситуация, которая, возможно, еще долго не повторится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в 30-м туре чемпионата России «Динамо» нужно было набрать одно очко в гостевом матче с «Краснодаром», но подопечные Марцела Лички проиграли.

Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Егор Титов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024 Месси объяснил, почему не говорит на английском В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Рой Кин раскритиковал Мбаппе за поступок на Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
20:11 · Россия. Премьер-лига
Талалаев покинул «Химки» официально
20:06 · Россия. Премьер-лига
Подберёзкин перейдёт в «Пари НН» слухи
19:52 · Россия. Премьер-лига
В «Атлетико» отреагировали на информацию об аренде Помазуна
19:45 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину слухи
19:26 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» слухи
19:18 · Россия. Премьер-лига
Титов: В упущенном чемпионстве «Динамо» может только себя винить
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв рассказал, получал ли Миранчук улучшенное предложение от «Локомотива»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на слухи, связывающие Помазуна с «Атлетико»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Нагорных сожалеет об уходе Глушенкова в «Зенит»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Балахнин сомневается, что Кучаев усилит «Ростов»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Нагорных — об уходе Глушенкова в «Зенит»: Последнее слово было за футболистом
18:25 · Россия. Премьер-лига
Помазун близок к переходу в «Атлетико» 1 слухи
18:22 · Россия. Премьер-лига
Сергеев вряд ли перейдёт из «Зенита» в «Локомотив»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Адамов вернулся в «Ахмат» официально
18:10 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян отказал «Зениту» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем