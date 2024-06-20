Кузьмичёв рассказал, получал ли Миранчук улучшенное предложение от «Локомотива»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, работавший ранее в «Локомотиве», высказался о будущем хавбека Антона Миранчука.

«Антон рассматривает варианты с европейскими клубами. От «Локомотива» не было никакого нового предложения», — заявил Кузьмичёв Metaratings.

Ранее появилась информация, что 28-летний Миранчук с большей долей вероятности примет улучшенное предложение, которое ему сделал «Локомотив».

В настоящий момент Миранчук является свободным агентом. Всю свою карьеру он провел в «Локомотиве». В минувшей кампании полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором семи результативных передач.