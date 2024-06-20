Агент отреагировал на слухи, связывающие Помазуна с «Атлетико»

Агент Алексей Сафонов, который работает с вратарём Ильёй Помазуном, отреагировал на слухи, которые связывают футболиста с «Атлетико».

«Задайте вопрос тому, кто это написал. Помазун только второй день тренируется с ЦСКА. Я не собираюсь это комментировать», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на протяжении четырёх предыдущих сезонов Помазун выступал за «Урал» на правах аренды. Три недели назад команда вылетела из Премьер-лиги, проиграв «Акрону» в стыковых матчах.

Илье Помазуну 27 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают голкипера в 2 миллиона евро.