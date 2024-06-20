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Нагорных сожалеет об уходе Глушенкова в «Зенит»

20 Июня 2024 • 18:47 Комментировать

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о влиянии ухода Максима Глушенкова на команду. Как известно, атакующий полузащитник перебрался в «Зенит».

«Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет. Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Нагорных отметил, что «Локомотив» не препятствует уходу игроков, когда они получают более выгодные предложения. По словам функционера, клуб хочет, чтобы футболисты развивались.

Добавим, что за «Локомотив» Максим Глушенков играл с начала 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Юрий Нагорных Максим Глушенков ещё теги
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