Нагорных сожалеет об уходе Глушенкова в «Зенит»

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о влиянии ухода Максима Глушенкова на команду. Как известно, атакующий полузащитник перебрался в «Зенит».

«Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет. Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Нагорных отметил, что «Локомотив» не препятствует уходу игроков, когда они получают более выгодные предложения. По словам функционера, клуб хочет, чтобы футболисты развивались.

Добавим, что за «Локомотив» Максим Глушенков играл с начала 2023 года.