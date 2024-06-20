Балахнин сомневается, что Кучаев усилит «Ростов»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о переходе полузащитника Константина Кучаева в «Ростов».

Сегодня, 20 июня, «Ростов» объявил о заключении трудового договора с 26-летним Кучаевым.

Специалист заявил, что когда-то Кучаев был перспективным футболистом, но последние два года он выступает неудачно.

— Поэтому есть вопросы по поводу этого трансфера. Трудно сказать, насколько он сможет помочь, — приводит слова Балахнина Vprognoze.

В прошедшем сезоне Кучаев успел поиграть за ЦСКА и «Пари НН». На счету хавбека 26 выходов на поле во всех турнирах и одна результативная передача.