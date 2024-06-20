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Нагорных — об уходе Глушенкова в «Зенит»: Последнее слово было за футболистом

20 Июня 2024 • 18:35 Комментировать

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился комментарием о трансфере Максима Глушенкова в санкт-петербургский «Зенит».

Функционер заявил, что Глушенков мог остаться в «Локомотиве», но он выбрал «Зенит».

«Условия, которые предложил «Зенит», значительно выше, чем те, что может предложить «Локомотив». Хотя «Локомотив» предложил Максиму существенно улучшить условия», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 20 июня, пресс-служба «Зенита» сообщила о переходе 24-летнего Глушенкова. Футболист подписал четырехлетний контракт с «сине-бело-голубые» с возможностью продления еще на один сезон.

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Локомотив Москва Зенит Юрий Нагорных Максим Глушенков трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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