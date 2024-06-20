Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун может перебраться в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает журналист Тибо Везирян.

По данным источника, «матрасники» близки к завершению сделки по аренде 27-летнего футболиста. Утверждается, что «Атлетико» берет Помазуна на роль второго вратаря, который будет подменять Яна Облака.

Последние четыре сезона Помазун провел в аренде в «Урале». В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 50 мячей и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.