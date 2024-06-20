Сергеев вряд ли перейдёт из «Зенита» в «Локомотив»

«Зенит» планирует в летнее трансферное окно подписать нового футболиста в линию нападения. Если трансфер состоится, то из питерского клуба может уйти Иван Сергеев. Ранее слухи связывали 29-летнего форварда с «Локомотивом».

Как сообщает на своих страницах Sports.ru, Сергеев вряд ли перейдёт в «Локомотив». Более вероятным называется сценарий, при котором нападающий снова примерит на себе футболку «Крыльев Советов».

В сезоне 2023/2024 Иван Сергеев поучаствовал в 39 официальных матчах «Зенита». В них нападающий, которого портал Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров.