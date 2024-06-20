Российский защитник «Зенита» Арсен Адамов проведёт ближайший сезон в «Ахмате».

Пресс-служба грозненского клуба сообщила об аренде 24-летнего футболиста до конца сезона-2024/25. Отмечается, что Адамов уже прибыл в расположение команды и прошел медицинский осмотр.

Стоит сказать, что Адамов является воспитанником «Ахмата». Он выступал за основную команду до 2021 года. После этого Адамов играл за «Урал» и «Зенит».

Минувший сезон защитник провел в аренде в «Оренбурге», за который провел 25 матчей, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.