Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отказался от перехода в «Зенит».
По информации Metaratings, 25-летний футболист не смог договориться с «Зенитом» по условиям личного контракта и вышел из переговоров.
В прошедшей кампании Тикнизян появился на поле в 30 встречах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором шести ассистов.
Действующий трудовой договор Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет шесть с половиной миллионов евро.
Напомним, «Локомотив» финишировал на четвертой строчке в чемпионате России – 2023/24. Золото забрал «Зенит».
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