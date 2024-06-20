Агент рассказал, почему Кучаев выбрал «Ростов»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, высказался о переходе игрока из «Пари НН» в «Ростов».
20 июня пресс-служба дончан сообщила, что 26-летний футболист подписал контракт с клубом.
«Ключевую роль сыграл тот факт, что Валерий Георгиевич был заинтересован в Константине. Очень надеемся, что Константин проявит себя в «Ростове», — приводит слова агента «Чемпионат».
Предыдущим клубом Кучаева был «Пари НН», за который он выступал во второй части минувшего сезона.
В составе нижегородцев он принял участие в 11 матчах и записал на свой счет одну результативную передачу.
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