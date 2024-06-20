Агент рассказал, почему Кучаев выбрал «Ростов»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, высказался о переходе игрока из «Пари НН» в «Ростов».

20 июня пресс-служба дончан сообщила, что 26-летний футболист подписал контракт с клубом.

«Ключевую роль сыграл тот факт, что Валерий Георгиевич был заинтересован в Константине. Очень надеемся, что Константин проявит себя в «Ростове», — приводит слова агента «Чемпионат».

Предыдущим клубом Кучаева был «Пари НН», за который он выступал во второй части минувшего сезона.

В составе нижегородцев он принял участие в 11 матчах и записал на свой счет одну результативную передачу.