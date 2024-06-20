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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Глушенков поступил правильно, что пошёл в «Зенит» за большими деньгами»

20 Июня 2024 • 17:39 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился своими мыслями о трансфере Максима Глушенкова. В четверг было объявлено о переходе 24-летнего атакующего полузащитника из «Локомотива» в «Зенит».

«Он – хороший сильный игрок и поступил правильно, что пошёл за большими деньгами. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают всё. Сейчас такие времена, что ты можешь заработать бешеные деньги и не рваться в Европу», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В то же время Мостовой отметил, что посредством трансфера Максима Глушенкова «Зенит» ещё сильнее укрепил состав команды.

Стоит сказать, что этой весной «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Максим Глушенков ещё теги
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