Мостовой: «Глушенков поступил правильно, что пошёл в «Зенит» за большими деньгами»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился своими мыслями о трансфере Максима Глушенкова. В четверг было объявлено о переходе 24-летнего атакующего полузащитника из «Локомотива» в «Зенит».

«Он – хороший сильный игрок и поступил правильно, что пошёл за большими деньгами. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают всё. Сейчас такие времена, что ты можешь заработать бешеные деньги и не рваться в Европу», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В то же время Мостовой отметил, что посредством трансфера Максима Глушенкова «Зенит» ещё сильнее укрепил состав команды.

Стоит сказать, что этой весной «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд.