Глушенков рассказал, на какой позиции он будет наиболее эффективен в «Зените»

Новый футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил, на какой позиции он будет наиболее эффективен в новом клубе.

«Думаю, схема значения не имеет. Наверное, лучше всего — на позиции «десятки», либо справа. Также могу сыграть нападающего — был опыт», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «сине-бело-голубых».

В четверг, 20 июня, «Зенит» объявил о трансфере 24-летнего Глушенкова из «Локомотива».

В минувшей кампании футболист появился на поле в 29 матчах Российской премьер-лиги, в которых шесть раз смог поразить сетку ворот соперников и записал на свой счет 18 результативных передач.