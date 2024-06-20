Смородская оценила трансфер Глушенкова в «Зенит»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась о трансфере атакующего полузащитника Максима Глушенкова из московского клуба в «Зенит». О переходе 24-летнего игрока было объявлено в четверг.

«Мне кажется, это неплохой трансфер для него. Надо помнить, что «Зенит» стал чемпионом. Это следующая ступень в карьере Максима. Поживем - увидим, будет ли он проходить в состав. Место в составе не приносят на блюдечке, его надо заработать», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появлялась информация о финансовых условиях трансфера Максима Глушенкова.

Добавим, что за «Локомотив» Глушенков выступал с начала 2023 года после трансфера из «Крыльев Советов». Всего же московскую команду полузащитник провёл 54 матча, в которых забил 13 голов и отдал 26 голевых передач.