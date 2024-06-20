Глушенков рассказал, за счёт чего ему удалось стать лучшим ассистентом РПЛ

Новичок «Зенита» Максим Глушенков ответил, благодаря чему смог оформить большое количество результативных передач в прошлом сезоне.

Сегодня, 20 июня, 24-летний Глушенков перебрался из «Локомотива» в «Зенит».

«Прежде всего, из-за партнеров, которые забивали с моих передач. Если бы я им отдавал, а они не забивали голы, у меня бы не было такой статистики», — приводит слова Глушенкова пресс-служба «сине-бело-голубых».

В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 21 голевой пас.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Локомотив» занял четвертое место, а «Зенит» стал обладателем золотых медалей.