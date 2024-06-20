Бабич извинился за результаты «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич принёс извинения болельщикам за результаты команды в минувшем сезоне.

«Я бы хотел извиниться перед фанатами за пятое место. Это не то, ради чего я пришел в «Спартак». И меня это беспокоит», — заявил Бабич Sports.

Футболист заявил, что если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то должен побеждать не только топ-клубы, но и все остальные команды.

Напомним, Бабич присоединился к «Спартаку» прошлым летом. За это время он принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в четыре миллиона евро.