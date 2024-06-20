«Зенит» договорился о трансфере игрока «Краснодара» за 7 млн евро

Защитник Сергей Волков переходит из «Краснодара» в «Зенит». Клубы пришли к договорённости по трансферу 21-летнего футболиста. В ближайшее время Волков заключит с питерцами трудовое соглашение.

Как сообщает «Чемпионат», за трансфер Волкова «Зенит» заплатит «Краснодару» 5 миллионов евро. Ещё 2 миллиона краснодарцы могут получить как бонусы.

Сергей Волков является воспитанником академии «Краснодара». В 73 официальных матчах за первую команду «быков» защитник записал на свой счёт два гола и восемь результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.