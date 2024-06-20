Газзаев оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Известный футбольный тренер Валерий Газзаев дал комментарий о переходе атакующего полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

По словам Газзаева, Глушенков переходит в лучший клуб России. Тренер считает, что перспективы игрока в «Зените» будут зависеть от него самого. При этом Газзаев уверен, что Глушенкову найдётся место в системе игры «сине-бело-голубых».

«Думаю, Семак рассчитывает на него как на игрока основы. Глушенков может сыграть латераля или в центральной зоне ближе к атаке. Сергей Богданович найдёт ему место на поле», - цитирует Газзаева Metaratings.

Напомним, что о трансфере 24-летнего Глушенкова в «Зенит» уже было объявлено.