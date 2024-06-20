Глушенков — о переходе в «Зенит»: «Я очень долго советовался с семьёй и агентом»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков признался, что ему непросто далось решение о переходе в стан «сине-бело-голубых».

«Я очень долго советовался — и с семьей, и с агентом, и с другими футбольными людьми, потому что такое решение принять сразу очень непросто», — приводит слова Глушенкова официальный сайт санкт-петербургского клуба.

В четверг, 20 июня, «Зенит» объявил о переходе 24-летнего Глушенкова из московского «Локомотива».

В прошедшей кампании футболист сыграл в 29 матчах в рамках Российской премьер-лиги, стал автором шести забитых мячей и стал автором 18 результативных передач.