Агент Миранчука предупредил «Локомотив» по поводу финансов

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Антоном Миранчуком, дал комментарий по поводу будущего игрока. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 у Миранчука истёк контракт с «Локомотивом». Шпинёв дал понять, что подписание нового трудового соглашения с 28-летним хавбеком будет дорогим.

«Локомотив» осознаёт сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги. Пусть думают и готовят предложение», - цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Агент добавил, что в пятницу его партнёр встретится с представителем клуба и выслушает предложение. По словам Шпинёва, решение по будущему будет принимать сам Миранчук.

Напомним, что «Локомотив» завершил прошлый чемпионат России на четвёртой позиции в таблице.