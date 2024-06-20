Глушенков — о переходе в «Зенит»: «Пока что смешанные чувства»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков поделился первым комментарием после своего перехода в санкт-петербургский клуб.

«Пока что смешанные чувства — были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «сине-бело-голубых».

Футболист признался, что после удачного сезона его не удивил интерес со стороны «Зенита».

20 июня стало известно, что Глушенков подписал трудовой договор с «Зенитом» по схеме «4+1».

В минувшей кампании 24-летний футболист провел 29 матчей в рамках РПЛ, забил шесть голов и записал на свой счет 18 голевых передач.