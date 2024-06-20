«Локомотив» пожелал успехов Глушенкову в «Зените»

Сегодня, 20 июня, атакующий полузащитник Максим Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит».
Ранее пресс-служба санкт-петербургского клуба сообщила, что Глушенков подписал с клубом четырехлетнее соглашение.
«Благодарим Максима за яркую игру и вклад в наши победы и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «железнодорожников».
Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. За это время он провел 54 матча, забил 13 мячей и записал в свой актив 26 результативных передач.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 11 миллионов евро.
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