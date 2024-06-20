Атакующий полузащитник Максим Глушенков перебрался из «Локомотива» в «Зенит». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

24-летний футболист заключил трудовой договор с «Зенитом» на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. По данным СМИ, сумма трансфера составила 6,4 млн евро.

«Сине-бело-голубые» приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе «Зенита», — написала пресс-служба петербуржцев.

В прошедшем сезоне Глушенков провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и оформил 21 ассист.