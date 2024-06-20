Титов объяснил, чем «Зенит» отличается от «Спартака» 90-х

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о сравнении доминирования «Зенита» в эти дни со «Спартаком» 90-х.

Экс-футболист заявил, что первый легионер появился в «Спартаке» только в 1997 году, а через год появился еще один.

«Сегодняшний «Зенит» — это 75% иностранцев. Наш русский костяк выигрывал не только чемпионат России, но и успешно играл в Еврокубках», — цитирует Титова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что не критикует Семака, но до отстранения «Зенит» ничего не показывал в еврокубках, а «Спартак» в свое время доходил до полуфиналов.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «сине-бело-голубые» в шестой раз подряд стали обладателями золотых медалей.