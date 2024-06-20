Бывший полузащитник ЦСКА и «Пари НН» Константин Кучаев перебрался в «Ростов». Об этом сообщает официальный телеграм-канал дончан.

— Приветствуем Константина в «Ростове» и желаем ему яркой игры в составе нашей команды, — написала пресс-служба донского коллектива.

Напомним, вторую часть минувшего сезона 26-летний Кучаев провел в составе «Пари НН». За это время он сыграл в 11 встречах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Кучаева составляет два миллиона евро.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял седьмое место, сумев набрать 43 очка.