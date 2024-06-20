Глушаков будет играющим тренером «Химок»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов дал комментарий по поводу прихода в клуб известного футболиста Дениса Глушакова.

«Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером. Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек», - слова Садыгова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» по итогам прошлого сезона вернулись в Российскую премьер-лигу. Подмосковная команда заняла первое место в первенстве Мелбет-Первой лиги.

Также отметим, что по завершению прошлого сезона 37-летний Денис Глушаков покинул армянский «Урарту». Ранее футболист уже выступал за «Химки» в 2020-2022 годах.