Российский полузащитник Антон Миранчук может остаться в московском «Локомотиве».

По информации Metaratings, 28-летний хавбек с большей долей вероятности продолжит карьеру в «Локомотиве». Сообщается, что сейчас Миранчук взял паузу в переговорах, но он склоняется к подписанию нового контракта с «железнодорожниками».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором семи ассистов. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист хочет продолжить карьеру в европейском клубе.