Дасаев ответил, кто будет первым вратарём «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о том, кто в новом сезоне будет основным вратарём столичной команды.

«Максименко будет первым номером в «Спартаке» в следующем сезоне», — заявил Дасаев «РБ Спорту».

При этом эксперт отметил, что в «Спартаке» есть хороший вратарь Александр Селихов, а также молодой Семён Фадеев, поэтому проблем на вратарской позиции у «красно-белых» нет.

По итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков в 30 турах.

Ранее новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, что попросил клуб найти нового голкипера.