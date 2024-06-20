Титов: «Слишкович великолепно сделал свою работу»

Экс-футболист столичного «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе Владимира Слишковича в стане «красно-белых».

Напомним, в апреле «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля и назначил Слишковича исполняющим обязанности главного тренера. Под руководством боснийца «красно-белые» провели десять матчей, в которых проиграли всего один раз.

«Он великолепно сделал свою работу, не знаю, что он поменял, но если команда заиграла, то здесь надо ему поаплодировать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что свой главный матч Слишкович проиграл, уступив на выезде «Балтике».