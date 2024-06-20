Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, трансфером Кордобы «Спартак» собирается заменить Александра Соболева, который может оказаться в «Зените». Утверждается, что после увольнения Владимира Ивича колумбиец не собирается продлевать контракт с «быками», истекающий следующим летом.

В прошедшем сезоне 31-летний Кордоба провел 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и записал на свой счет шесть ассистов. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 миллионов евро.