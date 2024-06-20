Рианчо ответил, чувствовал ли себя в аду во время работы в «Спартаке»

Экс-тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова нового наставника «красно-белых» Деяна Станковича.

Ранее сербский специалист заявил, что лично знаком с дьяволом, поэтому у него не возникнет проблем в спартаковском аду.

«Журналисты часто задают провокационные вопросы, поэтому Станкович так и ответил. Могу лишь сказать, что не чувствовал себя в аду, когда тренировал «Спартак», — цитирует Рианчо портал «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Станковича в мае. Уже завтра, 21 июня, 45-летний серб проведет свою первую тренировку в столичном коллективе.