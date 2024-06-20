«Локомотив» назвал двух соперников на первый сбор – известны даты матчей

Футболисты «Локомотива» собрались после летнего отпуска. В четверг команда прошла медицинское обследование, а уже в пятницу начнётся подготовка к сезону. Первый летний учебно-тренировочный сбор «железнодорожники» проведут на базе в Баковке.

В рамках первого сбора «Локомотив» проведёт два матча – против тульского «Арсенала» (26 июня, 17:00) и московской «Родины» (30 июня, 17:00).

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице. Главным тренером команды является Михаил Галактионов.

Добавим, что следующий сезон Российской премьер-лиги стартует через месяц – матчи первого тура планируются на 20-21 июля.