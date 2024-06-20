Титов объяснил, почему Угальде не может забить

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.

Напомним, форвард из Коста-Рики присоединился к «Спартаку» минувшей зимой, но ни разу не смог забить в 12 матчах РПЛ. За 22-летнего Угальде «красно-белые» выложили «Твенте» 13 миллионов евро.

Титов считает, что Угальде не справился в плане психологии, ведь от него всегда чего-то ждали, но ничего не происходило.

«Думаю, что здесь уже Угальде сам себе начал задавать вопросы, почему так, нагнетать в голове, и это шло только в минус. Ну и еще плюс эта вся обстановка в команде», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.