Титов сомневается, что Соболев будет основным нападающим в «Зените»

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о возможном переходе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

По мнению Титова, какие-то контакты у «Зенита» с Соболевым были, но если никто из нападающих «Зенита» не уйдет, то непонятно, зачем им еще один форвард.

«Конечно, будет конкуренция. И большие сомнения, что Соболев сразу придет и будет игроком старта в «Зените», — цитирует Титова портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Соболев принял участие в 34 встречах с учетом всех турниров, забил десять мячей и оформил девять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может отпустить 27-летнего форварда, если «Зенит» предложит за него 20 миллионов евро.