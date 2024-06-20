Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможных переходах Максима Глушенкова и Юрия Горшкова в «Зенит».

- В ближайшее время, как пишут в СМИ, «Зенит» объявит о подписании контрактов с Глушенковым и Горшковым. Считаете этих футболистов усилением для команды?

- Это покажет только время. Но я думаю, что в нашем футболе зарплаты немного раздуты, и это заставляет футболистов расслабляться и не прогрессировать. Поэтому хотелось бы, чтобы у ребят оставалась мотивация, и тогда всем будет хорошо.

- Это вы про миллиард рублей, который получит Глушенков, по сообщениям в прессе?

- Да.

- Считаете, слишком раздутая зарплата?

- Конечно. Футболист может не показать все свое мастерство при таком стабильном, долгосрочном контракте. Он может не проявить себя.

- А будет ли у него вообще такая возможность? Глушенков способен выиграть конкуренцию у легионеров?

- Если он будет сильно замотивирован, конечно. Это будет польза для команды. Если мотивации не будет, это плохо. Тогда он может потерять место в основном составе. Я верю, что он может играть в основе «Зенита» и делать это хорошо.

- У Горшкова получится конкурировать с Дугласом Сантосом, или уже сейчас понятно, что этот игрок сядет на лавку?

- Здесь тоже тяжелая ситуация. Но, возможно, «Зенит» решил наигрывать российских футболистов, пока время позволяет, пока команда не выступает в Лиге чемпионов. И тогда всем будет от этого польза.

- У кого лучше перспективы в «Зените» из этих игроков?

- И тот, и тот может себя хорошо проявить. Весь вопрос в мотивации. Она творит чудеса. Главное, чтобы вот эти деньги не расслабили футболиста и не сбили его мотивацию.

- Не считаете, что эти трансферы скорее для того, чтобы ослабить конкурентов, а не усилить «Зенит»? Глушенков был лидером «Локомотива», а Горшков собирался в «Спартак»…

- Это одна из сопутствующих целей. А так, я думаю, «Зенит» хочет, чтобы у него в составе было побольше российских футболистов, потому что никто не доволен, что там много легионеров.

Елена Григорьевская