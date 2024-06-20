Известен срок контракта Глушенкова с «Зенитом»

Максим Глушенков переходит из «Локомотива» в «Зенит» - в московском клубе уже успели подтвердить договорённость по трансферу 24-летнего атакующего полузащитника.

Согласно информации «РИА Новости», Глушенков уже подписал с «Зенитом» контракт сроком на четыре года. В нём прописана опция продления ещё на один сезон.

Несколько дней назад в прессе появлялась информация о финансовых условиях трансфера Глушенкова в «Зенит».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Максим Глушенков провёл за «Локомотив» 38 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт восемь голов и двадцать один голевой пас на партнёров.