Титов: Было бы приятно увидеть Горшкова в «Спартаке»

Бывший капитан столичного «Спартака» Егор Титов высказался о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в столичный клуб.

По мнению специалиста, левый фланг защиты является проблемой не только у «Спартака», но и других российских топ-клубов.

«Было бы приятно, если бы он подписал контракт со «Спартаком», и эту позицию закрыли. Хотя, видите, опять «Зенит» маячит... Хотя зачем, у нас же нет еврокубков», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Горшков был близок к переходу в «Спартак», но в сделку вмешался «Зенит».

В прошедшем сезоне 25-летний защитник сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал два ассиста.