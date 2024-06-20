Титов заявил, что Джикия может заиграть в любом клубе РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов высказался о будущем Георгия Джикии, который летом покинул стан «красно-белых».

«В нашем чемпионате, который давно уже не в шестерке сильнейших в Европе, из которого уехали все сильные иностранцы, Джикия может играть в любой команде», — заявил Титов порталу «РБ Спорт».

Эксперт признался, что он сожалеет об уходе Джикии из «Спартака», ведь он мог играть в паре с Бабичем, но тренер все время упирался в Дуарте.

Джикия защищал цвета «Спартака» на протяжении последних семи лет. Стоит сказать, что с 2019 года он был капитаном столичного клуба.

Ранее сообщалось, что 30-летний Джикия может продолжить карьеру в Турции.