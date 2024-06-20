Титов рассказал, чего не хватило ЦСКА для удачного выступления в РПЛ

Легенда «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, почему ЦСКА не смог показать достойный результат в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«ЦСКА много чего не хватило — и скамейки, в том числе, плюс травмы. Ожиданий от Чалова было много, ожиданий от Заболотного. Мне кажется, конкуренции «армейцам» не хватало», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что отличный сезон провел Иван Обляков, неплохо себя показали Давила и Гайич, но это лишь отдельные игроки.

ЦСКА завершил чемпионат России – 2023/24 на шестой строчке, в результате чего Владимир Федотов покинул должность наставника команды.