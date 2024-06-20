Стало известно, планирует ли московский «Спартак» бороться за подписание защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист находится в шорт-листе «красно-белых».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в настоящий момент «Спартак» не рассматривает вариант с трансфером Тикнизяна.

В минувшей кампании защитник появился на поле в 30 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 6,5 млн евро.