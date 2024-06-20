Вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари находится на радаре российских топ-клубов.

Как стало известно Legalbet, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак». При этом сообщается, что «Краснодар» продолжает следить за Солари, которого «быки» пытались подписать минувшей зимой.

Однако источник отметил, что в приоритете у «Краснодара» подписать на позицию вингера паспортиста.

В 2024 году Солари принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Эксперты Transfermarkt оценивают рыночную стоимость аргентинка в семь с половиной миллионов евро.