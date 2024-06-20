Подмосковные «Химки» определились с новым главным тренером.

По сведениям Vprognoze, в ближайшее время клуб возглавит бывший наставник «Родины» Франк Артига. Сообщается, что «Химки» планируют заключить контракт с испанцем минимум на два года. Руководство клуба надеется, что новый тренер сможет сделать «Химки» середняком Российской премьер-лиги, отмечает источник.

Ранее стало известно, что Андрей Талалаев покинет пост главного тренера «Химок». Об этом рассказал сам тренер.

В прошедшем сезоне «Химки» выиграли второй по силе российский дивизион и будут представлены в новом розыгрыше РПЛ.