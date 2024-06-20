Московский «Спартак» может избавиться от парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

По сведениям Metaratings, руководство «красно-белых» готово рассмотреть предложения по 27-летнему футболисту. При этом сообщается, что сам Медина не горит желанием покидать «Спартак».

Напомним, игрок присоединился к «Спартаку» прошлым летом. За это время он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Трудовой договор Медины со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.