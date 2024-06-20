Стало известно, почему руководство «Химок» решило расстаться с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

По информации Vprognoze, боссы были недовольны не тренерскими качествами Талалаева, а его работой в плане комплектования команды. Сообщается, что многие футболисты, которых приглашал Талалаев, получали финансовый бонус за заключение контракта.

Сегодня, 20 июня, 51-летний специалист объявил о своем уходе из подмосковного клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Химки» заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и вернулись в элитный российский дивизион.