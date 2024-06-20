Титов уверен, что Дзюба найдёт себе команду

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о будущем экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Конечно, Дзюба найдет себе команду. Есть три команды, которые вышли из Первой лиги. Плюс есть Нижний, который очень сильный интерес к нему проявляет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюба способен поиграть еще минимум один сезон, главное, чтобы без серьёзных травм.

После окончания прошедшего сезона 35-летний Дзюба покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В минувшей кампании форвард сыграл в 26 встречах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет четыре ассиста.