Титов: «Ростову» необходимо усиление»

Российский тренер Егор Титов высказался о текущем составе «Ростова».

Специалист заявил, что донской клуб играет практически без легионеров, там выступают одни и те же российские футболисты.

«Мне кажется, что «Ростову» необходимо усиление. А то одни и те же люди. Как говорил Олег Иванович Романцев, надо, чтобы каждый год один новый футболист приходил в состав», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. За 30 туров команда Валерия Карпина набрала 43 зачетных балла.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 20 июля.