«Спартак» может купить звезду «Локомотива»

Московский «Спартак» хочет усилить оборонительную линию. В сферу интересов «красно-белых» попал защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян.

Согласно сведениям журналистов «РБ Спорта», армянский игрок является одним из вариантов для «Спартака». При этом стороны пока не вступали в переговоры по данному трансферу. Альтернативным вариантом для «красно-белых» является бразилец Маркиньос, выступающий за венгерский «Ференцварош».

В прошедшем сезоне Тикнизян провел 30 поединков за «железнодорожников», в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.