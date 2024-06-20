Трансфер Глушенкова в «Зенит» подтверждён

Атакующий полузащитник Максим Глушенков сменит «Локомотив» на «Зенит». Клубы уже согласовали условия летнего трансфера. Информацию подтвердил Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров. Функционер давал комментарий для «РИА Новости».

Ранее в прессу просачивалась информация о финансовых условиях трансфера 24-летнего Глушенкова в «Зенит». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых записал на свой счёт 8 голов и 21 результативный пас на партнёра.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.